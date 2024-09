Dalla stazione allo stadio. Gerini osserva la Massese

E’ tornato dall’estero il patron Antonio Gerini e dalla stazione si è recato direttamente allo stadio per non perdersi l’ultima amichevole della sua Massese. "L’ho fatto anche per farmi vedere perché molti giocatori ancora non mi conoscevano – ha spiegato il presidente ed azionista unico del club bianconero -. Le sensazioni sulla nuova squadra? L’ho vista troppo poco per potermi esprimere compiutamente ma con la San Marco ho visto buone cose. L’anno scorso avevamo una squadra molto tecnica ma che aveva difettato sul piano caratteriale. Mi sembra che questo nuovo gruppo abbia una maggior cattiveria agonistica, sappia farsi sentire ed aiutarsi di più in campo".

Per la Massese si avvicinano i primi impegni ufficiali: il 1 settembre in Coppa e l’8 settembre in campionato. "Ho diversi impegni di lavoro all’estero ma sto cercando di organizzarmi per riuscire ad essere presente ad entrambe le gare – precisa Gerini -. Diciamo che nei primi 15 giorni di settembre avremo subito dei bei test che ci diranno qualcosa in più sul valore della nostra squadra. Prima tasteremo il polso al Real Forte Querceta e poi avremo il debutto in campionato contro il Certaldo appena retrocesso e quindi molto pericoloso. Cosa ne penso della trasferta a Camaiore alla seconda giornata? Il destino ha voluto così e lo accettiamo. E’ vero che la nostra è una squadra nuova e che la sfida ad una corazzata del genere a inizio stagione non è l’ideale ma anche il Camaiore ha cambiato tanto ed anche a loro sono convinto che non fa piacere trovarci subito". La presentazione ufficiale della Massese verrà effettuata martedì 27 agosto a Villa Cuturi alle 21. Per questo appuntamento non è sicura la presenza di Antonio Gerini, sempre per problemi di lavoro, e in quel caso sarebbe il figlio Gigi a rappresentare il sodalizio zebrato.

Gianluca Bondielli