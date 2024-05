Dallo ’Zenit’ a Milanetto. A Lecco la prima nel ’58

La più importante vittoria del Modena sul campo del Lecco risale al 7 gennaio 2001, ultima di andata del campionato di Serie C 2000-01, quando i gialloblù di Gianni De Biasi, alla terza vittoria consecutiva, si imponevano 2-0 con reti di Omar Milanetto su calcio di rigore e di Luca Ungari.

Il Lecco aveva anche avuto l’opportunità di portarsi sull’uno a uno, ma Bartolini spediva un penalty oltre la traversa della porta gialloblù difesa da Maurizio Monguzzi. Quel Modena era lanciato verso la promozione in B, che avrebbe poi ottenuto al termine di una stagione a tratti esaltante. Dei 12 confronti fra gialloblù e i blucelesti, sette nei campionati di B e cinque in quelli di C, i successi del Modena sono due, tre i pareggi e sette le vittorie del Lecco, con 11 reti canarine e 18 lariane. L’altra vittoria gialloblù al ’Rigamonti Ceppi’ è datata 17 gennaio 1999, sempre in C e sempre per 2-0, con reti dell’attaccante Andrea Cecchini e del centrocampista Alessandro Arricca. Fra i pali del Lecco c’era proprio Monguzzi che sarebbe poi passato al Modena. L’allenatore dei gialloblù era Paolo Stringara, che nonostante qualche indecisione di troppo al momento di stilare le formazioni, visto che le cambiava quasi sempre, riusciva a portare il Modena ai playoff, persi dal Lumezzane. Stringara che fino allo scorso febbraio era collaboratore del suo compagno ai tempi dell’Inter Jürgen Klinsmann, commissario tecnico della Corea del Sud. I tre pareggi erano tutti per 0-0, il 20 giugno 1965, ultima giornata del campionato di B 1964-65 con esordio nelle file gialloblù dell’attaccante Giorgio Rognoni, poi campione d’Italia, d’Europa e del mondo con il Milan, il 9 giugno 1968, ancora in B, e il 23 dicembre 1999, questa volta in C. Il primo confronto fra le due squadre, il 4 maggio 1958 in B si concludeva con il successo del Lecco per 5-2, con gol per l’allora Zenit Modena dell’interno Cesare Campagnoli e dall’ala Luigi Scarascia. Il 20 settembre 1959 finiva 2-1 per il Lecco, con l’interno Pier Luigi Cignani in rete per i gialloblù. Era la prima giornata del campionato di B 1959-60, al termine del quale il Lecco sarebbe salito per la prima volta in A e il Modena scivolato per la prima volta in C.

Il gol che sbloccava il punteggio per i lariani lo metteva a segno l’ala sinistra Istvan Nyers, 35enne fuoriclasse nato in Francia, ungherese di nazionalità poi apolide, già vincitore di due scudetti con l’Inter e capocannoniere della Serie A nel 1948-49 con 26 reti. A Lecco, in gare finite con la sconfitta del Modena, oltre a Campagnoli, Scarascia e Cignani, hanno segnato anche l’argentino Rubén Merighi su rigore nel 2-1 del 1965-66, il figlio d’arte Giorgio Braglia nel 3-1 del 1968-69, Raffaello Vernacchia nel 2-1 del 1978-79 e Paolo Mandelli nel 2-1 del 1997-98.

In foto: la partita d’andata, disputata al Braglia e finita 0-0.