Daniele Montevago trascina il Perugia verso i playoff con una doppietta decisiva

Il Perugia si aggrappa al suo bomber ritrovato. Daniele Montevago, con la doppietta contro il Sestri Levante, tiene a galla il Perugia, e in un colpo solo raggiunge e supera quota dieci. Con undici reti senza rigori, il classe 2003, per età, è in cima alla classifica dei marcatori.

Alle spalle del grifone, c’è Mignani classe 2002 che ha realizzato 16 gol (3 su rigore). Dopo un periodo di black out (lungo 14 gare, comprese le tre saltate per problemi di salute) l’attaccante ex Sampdoria ha ritrovato la via del gol con tre reti nelle ultime due gare al Curi.

Nonostante la stagione biancorossa piuttosto travagliata, solo in una circostanza il Perugia ha perso quando Montevago ha segnato, in trasferta sul campo del Pontedera. "Undici gol? Abbiamo cambiato tanto durante la stagione, tra tecnici e moduli. Non ho sfruttato diverse occasioni per segnare di più. Però la cosa importante è che sono riuscito a sbloccarmi e ora voglio pensare ad entrare nei playoff. Ci servono vittorie per andare agli spareggi, questo è il nostro obiettivo.", confida l’attaccante dopo la gara del Curi.

Ora i biancorossi sono attesi dalle ultime due gare di campionato che dovranno servire per raggiungere un piazzamento che consentirà di far parte del nuovo torneo che prenderà il via a fine stagione. Lunedì in trasferta a Campobasso e poi nello scontro diretto del Curi contro il Pontedera.

Al termine della stagione si tireranno le somme. Anche per quanto riguarda l’attaccante che è di proprietà del Grifo (con la Sampdoria che si è riservata il diritto di recompra o una percentuale sulla futura rivendita). "Il mio futuro? Io voglio rimanere a Perugia, ma ora penso alle prossime partite. Voglio focalizzarmi sulle prossime due perché voglio, come tutti, di andare ai playoff. Io punto in alto, come è giusto che sia, e mi piacerebbe arrivarci con questa maglia".