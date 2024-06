Delusione Terre, il sogno D svanisce ai rigori

È una beffa atroce quella che spegne definitivamente il sogno da Serie D del Terre di Castelli.

Dopo il ko 1-0 in Abruzzo, la squadra di Domizzi domina la semifinale playoff di ritorno col Giulianova, segna subito con Stanco e poi spreca almeno tre nitide occasioni per firmare il 2-0 che sarebbe valso la finale (col Terranuova Traiana) ma alla fine si arrende ai rigori dove sbagliano Dembacaj, Ferrari e Pampaloni facendo esultare gli 800 tifosi giuliesi arrivati al ’Ricci’ di Sassuolo. Per il Terre solo lacrime e chance di ripescaggio ora molto basse.

Dopo 8’ Scarlata, di nuovo titolare, con un sinistro a giro sfiora la porta difesa da Boccanera. Al 16’ con il Giulianova momentaneamente in inferiorità numerica per un colpo subito da Cognigni (che reclama un rigore inesistente), arriva il vantaggio di Stanco, che in mischia trafigge Boccanera. Al 27’ è bravo Auregli su Cognigni, poi al 29’ ci riprova Scarlata dalla lunga distanza ma Boccanera è attento nella ribattuta. Al 47’ del primo tempo Scarlata va via a due difensori giuliesi ma sbaglia la conclusione. Nella ripresa il Giulianova perde Cognigni, che al 56’ è vittima anche di un problema al ginocchio che lo costringe a lasciare definitivamente il campo: al suo posto entra Bittaye. Si resta in equilibrio fino al 79’ quando, al termine di un’azione insistita, Lenoci di testa salva la propria porta su conclusione a colpo sicuro di Pampaloni, effettuato con Boccanera fuori dai pali. Ancora più clamorosa la chance al 90’ quando Tempestilli salva sulla linea sul tiro di Malo che era stato liberato da Scarlata sul dischetto. Anche il primo tempo supplementare è a senso unico in favore del Terre che però non riesce a trovare al stoccata vincente. Giulianova in dieci al 113’ per l’espulsione di Di Giuseppe (entrato all’inizio dei supplementari) per somma di ammonizioni. Ultimo brivido al 122’ con il destro di Pampaloni che finisce a lato.

Si va così ai calci di rigore: entrambe le formazioni falliscono il terzo ed il quarto tiro dal dischetto. Si va ad oltranza ed al sesto rigore Boccanera para la conclusione di Pampaloni, mentre il suo collega Auregli riesce a toccare la sfera sul tiro di Lenoci senza però impedire che finisca all’interno della porta. E per il Terre è la fine del sogno.