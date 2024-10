Dentro la gara. Primo snodo cruciale nella stagione dei canarini

L’alba di un nuovo inizio? Come sempre, l’unico giudice non potrà che essere il campo. Chiaro è che se si da una rapida sbirciata al calendario che attende il Modena fino alla prossima sosta per le Nazionali di novembre, viene naturale pensare che questa fase del campionato rappresenti una sorta di bivio, per non dire snodo, quasi cruciale. Palermo, derby con il Sassuolo, Cremonese, Spezia e Carrarese.

Ogni allenatore vi dirà che è vietato guardare troppo avanti ma ragionare a lungo termine, oggi, è anche fonte di fiducia perché se si pensa solo ed esclusivamente al presente, sono più le ombre che le luci. In tal senso, il rientro di Gliozzi, Duca e Gerli (quest’ultimo a mezzo servizio) offre un paio di soluzioni in più a gara in corso, quelle che sarebbero state necessarie a Catanzaro tanto per intenderci anche se i gol che il Modena sta subendo non sono certo colpa di un cambio in meno o un cambio in più. A proposito di difesa, è il reparto per il quale Bisoli avrà meno dubbi da affrontare: Caldara è pienamente a disposizione e farà coppia con Zaro, Di Pardo pure e riprenderà posto sulla destra mentre Cotali agirà sulla sinistra visto che Idrissi è stato impegnato in Nazionale azzurra under 20 ed è rientrato a metà settimana. La fisicità e lo strappo di Battistella diventano, a questo punto, fondamentali. Se Idrissi sarà davvero inizialmente risparmiato, allora l’ex Carrarese potrebbe agire leggermente avanzato sulla linea dei trequartisti con Palumbo e Bozhanaj ai lati, alle spalle di Abiuso. Così facendo, la diga di centrocampo toccherà a Magnino e Santoro, rischiare Gerli dal 1’ forse non è consigliato viste le esperienze del passato con Caso.

Per Defrel servirà attendere ancora qualche giorno, il francese punta al rientro in gruppo settimana prossima in previsione del derby, speciale, con il Sassuolo. Caso è un rebus (almeno per noi) e il suo rientro viene valutato giorno dopo giorno ma anche lui vorrà esserci al Mapei Stadium. Dove ha trascorso tre anni Alessio Dionisi, oggi avversario sulla panchina della Palermo e anch’eglio seduto su una panchina molto poco salda. Per la serie "siamo tutti giudicati dai risultati". Modena-Palermo è il giorno del giudizio per tanti. Non il dentro o fuori della stagione, ma non ci si nasconda nel dire che sarà una partita come le altre. Non lo sarà. Perché se sarà l’alba di un nuovo inizio, lo si scoprirà intorno alle 17 di oggi pomeriggio. Da ottobre e novembre passa il destino gialloblù.

Alessandro Troncone