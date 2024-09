Derby tricolore. Bollate-Saronno. Uno scudetto in venti chilometri

di Alessandro Stella

La finale più scontata ma allo stesso tempo più bella possibile è di nuovo realtà. Per la terza volta in cinque anni, come nel 2020 e nel 2022, Mkf Bollate e Inox Saronno si giocheranno lo Scudetto in un ultimo atto a tinte tutte lombarde. Due piccoli comuni, entrambi intorno ai 35mila abitanti e distanti solo 15 chilometri l’uno dall’altro, che tuttavia rappresentano da un lustro il centro dominante del Softball italiano. Per quanto riguarda la finale i favori del pronostico sono tutti dalla parte di Bollate, che ormai a secco dal 2020 andrà a caccia del suo quattordicesimo tricolore.

A guidare e a dare un evidente vantaggio a Bollate ci sono ben sei giocatrici che ad inizio mese si sono laureate campionesse d’Europa con la Nazionale italiana. Le ragazze di coach Vasquez Cedeno hanno infatti dominato la stagione di Serie A1 con 29 vittorie di fronte a solo 3 ko nella Regular Season.

Nessun problema nemmeno nella semifinale vinta con un punteggio complessivo di 3-0 contro Pianoro: dopo i primi due netti successi ottenuti a metà settembre le rossoblù hanno chiuso la pratica in gara-3 questo sabato con un più sofferto 4-3. Molta più sofferenza invece per la Inox sopravvissuta ad una serie di semifinale durissima, combattuta punto su punto e conquistata con un complessivo 3-2 ai danni del Forlì campione d’Italia in carica. Il grande equilibrio visto nelle prime due sfide è stato confermato anche questo fine settimana sia in gara-3 (3-2 per Saronno), sia in gara-4 (1-2 per le romagnole).

Nella sfida decisiva però le lombarde hanno messo il turbo e con un netto 5-2 hanno conquistato la finalissima, traguardo meritato visto quanto fatto in stagione. Le neroblu infatti sono state costantemente la seconda forza del campionato, con uno score di 27 successi e 5 sconfitte in Regular Season ma soprattutto si sono rivelate l’unica squadra in grado di battere tre volte Bollate. Due di questi successi sono maturati nei quattro scontri in Serie A1, ma la vittoria più importante è arrivata con un netto 5-0 nella finale di Coppa Italia. Proprio da quella vittoria Saronno proverà a trarre ispirazione per ribaltare i rapporti di forza e conquistare il secondo Scudetto dopo quello del 2022. A crederci è anche il presidente di Saronno, Massimo Rotondo: "In semifinale siamo usciti vincitori dopo cinque partite bellissime.

Ora c’è la finalissima che penso sarà equilibrata, come si è sempre visto in stagione quando le due squadre si sono affrontate". La finale si disputerà al meglio delle 5 gare: le prime due a Saronno questo sabato dalle ore 17. Gara-3 e le eventuali successive andranno in scena a Bollate tra il 5 e il 6 ottobre.