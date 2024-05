Divisione Regionale 2. Wolf Basket vola agli spareggi promozione

Il derby di finale playoff del Girone C di Divisione Regionale 2 fra Wolf Basket e Chiesina se lo aggiudica la squadra allenata da Francesco Tasselli, espugnando in gara 2 il "PalaFiume". Dopo aver trionfato alla palestra "King" di Bottegone domenica scorsa nel primo atto, Aquili e compagni servono il bis in trasferta, imponendosi 51-49 grazie al buzzer beater di Onuoha, che realizza un rocambolesco canestro a fil di sirena. Il secondo episodio della serie è contraddistinto dalla tensione: si segna pochissimo, ma l’inerzia per larghi tratti dell’incontro sorride ai padroni di casa. I Wildcats infatti toccano pure il +11 in avvio di terzo periodo. Uno svantaggio che tuttavia Aquili e compagni hanno la forza di dimezzare al 30’ (39-34) e di azzerare completamente nell’ultima frazione, concedendo appena 10 punti ai biancorossi. Il finale in volata - come detto - premia Wolf, con Onuoha (miglior marcatore dei suoi con 13 punti) a catturare il rimbalzo lungo dopo l’errore al tiro di Martini e a bruciare la retina proprio allo scadere dei regolamentari. Il sogno promozione di Chiesina si infrange, mentre la rincorsa dei ragazzi di coach Tasselli al salto di categoria continua. La società targata Studio Morandi tornerà in campo nel weekend dell’8-9 giugno per sfidare in trasferta la vincente del Girone B, ossia Argentario. Una settimana più tardi, ecco l’impegno sul parquet amico della "King" contro la vincente del Girone A, ossia una fra Valle Mugnone e Reggello. Al termine di questa sorta di triangolare, la compagine che avrà ottenuto più successi sarà quella che avrà diritto nella prossima stagione a disputare il campionato di Divisione Regionale 1. In caso di arrivo a pari merito, allora sarà decisiva la differenza canestri.

Francesco Bocchini