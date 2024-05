Domani nelle Marche. La corsa dei valori

Torna domani la ColleMar-Athon, una gara molto speciale sia per il panorama, dalle alture di Barchi al litorale di Fano attraverso crinali e antichi borghi fortificati come Mondavio, Orciano, San Giorgio, Piagge, Cerasa e San Costanzo, sia per i valori che rappresentano quei 42,195 km di corsa diversa da ogni altra maratona.

Una corsa giunta alla 20ª edizione, che viene lanciata dai colpi di bombarda medioevale, alla quale è abbinata anche la mezza maratona di Km.21,097 che parte dal borgo di Mondolfo e arriva a Fano e sarà valida come Campionato Italiano Paralimpico di Mezza Maratona. Un motivo in più che spiega l’appellativo di ’Maratona dei valori’: "L’edizione del ventennale della nostra kermesse assegnerà l’importante titolo di campione nazionale paralimpico di mezza maratona e ciò ci riempie di orgoglio – dicono gli organizzatori –. Del resto, la ColleMar-athon, ha tra i propri testimonial un grande atleta in carrozzina come Luca Panichi, che dal 2013 ha disputato tutte le edizioni della nostra prova più lunga. Da sempre portiamo avanti i valori dell’Inclusione, offrendo un contributo ai nostri partner umanitari". Info sul sito www.collemar-athon.com. Previsto anche un percorso da 10 km.