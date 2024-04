Domenica con il Torino. Inzaghi, spazio a chi gioca poco

Con lo scudetto della seconda stella già in tasca, l’Inter è tornata a lavorare ieri ad Appiano Gentile in vista della gara di domenica alle 12.30 contro il Torino a San Siro. La partita sarà seguita dal corteo col pullman scoperto per le vie della città, dallo stadio fino a piazza Duomo. In campo dovrebbe andare più di qualche volto nuovo, rispetto al derby vinto lunedì scorso. Ci sono alcuni giocatori che inseguono dei traguardi personali, come Sommer per i clean sheet e Lautaro Martinez nella classifica cannonieri, ma Inzaghi ritiene corretto dare spazio a chi ha giocato meno nell’arco della stagione. Sarà anche un modo per lanciarsi già sulla prossima stagione, quando non sono esclusi piccoli correttivi. Frattesi, che spera certamente di poter avere più spazio, va verso una maglia da titolare. Speranze anche per i vari Bisseck, De Vrij e Carlos Augusto in difesa, per Asllani in mezzo e Buchanan a sinistra: il canadese non ha ancora esordito da titolare dopo l’arrivo a Milano dell’inverno scorso. Possibile anche un po’ di riposo per Thuram con l’inserimento di uno tra Sanchez e Arnautovic nella formazione titolare.

M.T.