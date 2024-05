Domenica scorsa si è giocato dopo il riassetto societario di aprile. Al campo di Marrara il ritorno del baseball

Domenica scorsa è la data che segna il ritorno in azione della squadra amatoriale del Ferrara Baseball, dopo la pausa invernale e il riassetto societario ufficializzato in aprile. L’Estense ed il Ferrara baseball, di fatto sotto un’unica bandiera, riuniscono quindi le forze capitanate dal coach John Rotondo per affrontare anche quest’anno il torneo EBL (noto anche come LAB “Lega Amatoriale Baseball”). Al campo sportivo di Marrara si è tenuto il primo doppio incontro che ha visto i nostri confrontarsi con i Wizards di Villafranca di Verona. Nel primo match, dopo i primi due inning di sostanziale equilibrio, i ferraresi cadono vittima della stregoneria dei Wizards, squadra in grande forma e campione LAB 2023. I veronesi sono dominanti sul monte di lancio, quasi infallibili in difesa e al terzo inning rompono gli indugi in battuta, mettendo a segno un RBI dopo l’altro. A spezzare l’incantesimo e la “no-hitter” ci pensa la giovane Agnese Abetini, che mette a segno l’unica battuta valida della compagine ferrarese, dando una lezione ai veterani rimasti tutti con un pugno di mosche. Da evidenziare il buon esordio sul monte di lancio di Tommaso Viaro, che chiude l’ultimo inning con 3 out e con un risultato finale di 11-0 per i Wizards.

Seconda partita quasi fotocopia della prima, con Ferrara che sbaglia meno in difesa ma ancora incapace di produrre nel box di battuta. Il risultato finale è di 8-0 per Villafranca.

Mvp di giornata per Ferrara a pari merito Agnese Abetini e la nuova leva Luis Marte Morel, al debutto con gli amatori ferraresi e che svetta per le ottime azioni difensive nel ruolo di interbase. Concludendo, nonostante il risultato finale, per il Ferrara baseball un ritorno in campo tutto sommato positivo all’insegna della sportività, della correttezza e soprattutto del divertimento.

Prossimo appuntamento per i nostri sarà la trasferta a Badia Polesine il 26 maggio per il doppio match con gli amici “Drunkballs”.