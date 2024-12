Dr1. Tiberius e Villanova Tigers, turno cruciale. Giornata di riposo per i Dolphins Riccione

Torna a giocare stasera la Dr1 ed è un turno cruciale per Tiberius e Villanova Tigers. I riminesi ospitano, alla Sforza alle 21 (arbitrano Romano e Lanzetti), una Castel San Pietro staccata di due punti in classifica. Sfida importante in ottica playoff. Siamo già alla terza di ritorno e le prime cinque andranno a battagliare per la promozione, mentre tutte le altre si giocheranno i playout. I Villanova Tigers, a riposo lo scorso weekend, saranno invece di scena domani a Lugo (ore 19, dirigono Pani e Chiapponi) e proveranno un aggancio in classifica che avrebbe un significato enorme. Infine, riposo per i Dolphins Riccione.