Dressage e completo, qualcosa si muove. La Truppa sul podio. Sorpresa Torlonia

Due terzi posti per Vale Truppa nel dressage in Austria e ancora un terzo posto in completo grazie a Paolo Torlonia in Inghilterra. E’stato prodigo di piazzamenti azzurri il week-end pasquale: a Gossendorf la Truppa sul 12enne Smile di Fontabeti, ha realizzato il 66,804% dei punti nel GP vinto dalla "padrona di casa" Kendblacher (Broadmoars Don Alfredo Awo, 66,674%) davanti al connazionale Lehfellner (Deliza, 68,152%). Poi nel Freestyle podio-fotocopia: 67,250% per Vale-Smile, preceduti ancora dai due biancorossi.

A rafforzare questo esito sono arrivati anche il secondo e il quarto posto della Shumann nel Prix St. George con (su Sanct Lucifer, 65,833% e su Xenia’s Satiro Danzante, 65,196%). Benissimo i giovanissimi: fra i children Matteo Borghesi sulla 13enne (Kwpn) Grace Dbg ha vinto sia il Preliminary Test (76,786%) sia il Team Championship (76,175%). Vittorie anche tra i pony: la Simeone-Chica del Sol ha siglato il Team Championship Test (68.762%) e l’Individual Test (70.811%). Piazzati in queste gare anche Alessandro Bonaglio, secondo su HB Daily Sunshine (68.153%) e la Bartz, terza su Derano B (67.190%).

Insomma qualcosa si muove nel nostro dressage, che da troppo tempo non ha una squadra: complimenti a questi ragazzi e ai loro coach, sempre pensando a una Nazionale azzurra del domani. Poi il completo: servono punti individuali per rientrare nella rosa dei possibili convocati nella Nazionale che andrà all’Olimpiade (Italia già qualificata): perciò suona come musica il 3° posto di Torlonia (ph. FEI/Libby Law Photography)su Bambino de L’Ilatte (36,20 punti negativi) nel Cci3*-S di Thoresby Park. Mentre a Ravenna Anna Baracca (Exclusief) ha vinto il Cci3* S, la under 21 Eugenia Rumi (Cosmo La Riviera) il Cci3*, Giorgia Ambrosetti (Fernhill Frosty Tom) il Cci2* junior, mentre Emiliano Portale (Gold Sigma dell’Esercito Italiano) hanno chiuso terzi il Cci2*-S.