Eccellenza. Salvezza del Ponte Buggianese nel segno di Nardi e Granucci

PONTE BUGGIANESE: Rizzato, Palmese, Martinelli, Zocco, Kapidani, Belluomini, Giannini, Birindelli (38’ st Seghi), Granucci, Nardi (45’ st Chiti), Gargani (24’ st Sali). A disp. Santalucia, Pievani, Ferrari, Chelini, Zani, Passaretta. All: Gutili.

LANCIOTTO CAMPI: Brunelli, Benelli, Bambi (26’ st Esposito), Fedi (3’ st Americhi), Mazzanti, Pisapia, Bonciani (19’ st Manzatu), Verdi, Gasperini (19’ st Cecchi), Afelba (26’ st Bini), Frezza. A disp. Roselli, Nocentini, Arca, Coviello. All. Guidi.

Arbitro: Norci di Arezzo.

Marcatori: 13’ Nardi (rig.), 24’ Granucci, 31’ Nardi, 38’ Frezza, 47’ st Manzatu.

Il Ponte Buggianese centra la salvezza matematica grazie al successo sul Lanciotto Campi e allo stesso tempo fa un bel regalo al Valdinievole Montecatini, che in classifica sorpassa propri i campigiani, dettaglio non da poco in vista dei playout.

La cronaca. La gara si mette in discesa per il Ponte Buggianese, che va in gol tre volte tra il 13’ ed il 31’. Sblocca il match Nardi su calcio di rigore: dal dischetto il numero dieci del Ponte è freddo, e spiazza Brunelli, portando i suoi sull’1-0. Al 24’ arriva il raddoppio: Zocco batte un bel calcio di punizione e serve un assist al bacio a Granucci che, tutto solo e a due passi da Brunelli, insacca di piatto destro il 2-0. Attorno alla mezzora ci pensa ancora Nardi, che riceve palla al limite dell’area di rigore del Lanciotto, si gira di scatto e fa partire un sinistro che non lascia scampo al portiere ospite. L’essere andati avanti di tre reti fa rilassare i biancorossi, che al 38’ subiscono la rete di Frezza: il numero 11 del Lanciotto ribadisce in rete il pallone dopo un furioso batti e ribatti davanti alla porta difesa da Rizzato.

Nella ripresa i ritmi sono più bassi e vedono i ragazzi allenati da Guidi più motivati e pronti a cercare di riaprire i giochi. Guidi butta nella mischia Americhi, Cecchi, Manzatu, Bini ed Esposito, facendoli entrare al posto di Fedi, Gasperini, Bonciani, Afelba e Bambi. I cambi effettuati danno subito effetto. Verdi intorno all’ora di gioco impegna severamente Rizzato, che mette il suo tiro insidioso in angolo. Frezza ci prova subito dopo, ma la sua conclusione è debole e viene facilmente bloccata dal portiere del Ponte. Seghi, entrato all’83’ al posto di Birindelli e centra il palo su assist di Sali. Il 3-2 finale arriva al 92’: su una palla vagante da fuori area, arriva Manzatu, che di destro riesce a battere Rizzato.

Simone Lo Iacono