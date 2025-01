Eccellenza: sorrisi in casa biancorossa dopo il pari col Real Forte Querceta. Ponte Buggianese, il ritmo è da salvezza

Sorrisi per il Ponte Buggianese dopo il pareggio in casa del Real Forte Querceta. Supportato ancora una volta dalle parate di un immenso Rizzato e guidato dalla saggezza tattica di mister Vettori, il Ponte ha messo la museruola alla squadra di Forte dei Marmi. È vero che i legni hanno aiutato la squadra pontigiana, ma va anche detto che la formazione versiliese deve ringraziare la fortuna che, nelle occasioni create da Fantini e Lucaccini, ha fatto il suo, per non far capitolare la squadra allenata da Buglio.

"Secondo me il pari è stato giusto – ha dichiarato a fine incontro il dirigente biancorosso Gianni Sensi–. Le due squadre si sono affrontate, creando delle occasioni da gol. Il Ponte ha fatto una buona prestazione. Ha giocato con grinta, ed è stata battagliero per tutti i 90 minuti".

Il girone di ritorno del Ponte Buggianese è sicuramente migliore rispetto a quello d’andata. Merito del mercato di riparazione, che ha portato quei rincalzi che mancavano, e del lavoro che mister Vettori compie allenamento dopo allenamento coi suoi giovani ragazzi. La classifica adesso è più che positiva, nonostante un calendario da qui fino alla fine da brividi. Ma non bisogna guardare molto in là, ed è sempre meglio fare un passo alla volta. Il prossimo sarà ancora una volta fondamentale, verso quell’obiettivo che si chiama salvezza. Sul match in programma col Ponsacco, "Ci attende una battaglia – taglia corto Sensi –. Ma questo Ponte non ha paura di nessuno".

Simone Lo Iacono