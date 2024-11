Eccellenza Vola la Massese. Mapelli suona la carica

Nella lotta per vincere il campionato d’Eccellenza c’è anche la Massese. Non si è nascosto in sala stampa il terzino goleador Matteo Mapelli che ha avvertito tutti al termine del vittorioso match contro il Perignano che ha rilanciato le quotazioni della squadra zebrata. "Siamo nella zona playoff e puntiamo a vincere il campionato – ha detto chiaramente il giocatore –. Il Camaiore non credo sia imbattibile. Abbiamo approcciato male con loro la prima partita ma sono sicuro che nel ritorno ci rifaremo. Abbiamo dimostrato anche questa domenica di essere una squadra molto forte e coesa. Lotteremo fino alla fine dando il meglio di noi stessi".

Mapelli ha ammesso le difficoltà incontrate col Perignano. "E’ stata una partita difficile. Siamo partiti molto bene ma loro hanno cominciato ad attaccare e noi non riuscivamo a trovare gli spazi davanti per far gol. Non abbiamo mollato e nella ripresa abbiamo accelerato ancora di più e siamo riusciti a segnare". Mapelli si è poi soffermato sul penalty negato e sul suo gol decisivo. "Il rigore non dato è incredibile anche per me ed infatti mi sono subito lamentato con arbitro ed assistente ma mi hanno detto che non c’era stata nessuna trattenuta ed ho dovuto accettare la loro decisione. Per fortuna sono riuscito a far gol nel secondo tempo. Sono davvero contento di questa mia seconda rete che dedico principalmente alla mia ragazza Eleonora, che è la mia forza ed il mio tutto, e poi ai miei genitori ed a mia sorella".

La Massese non si ferma perché mercoledì a Seravezza giocherà l’ottavo di finale di Coppa in gara secca contro il Viareggio. Il match è precluso ai tifosi apuani ma sarà visibile in diretta sul canale ufficiale youtube della società bianconera, @massesecalcio1919yt. L’iniziativa è della Massese e le dirette sono prodotte dal pool sportivo Station Versilia con telecronaca di Umberto Meruzzi.