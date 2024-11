Sinner e il suo tifoso speciale. Marrai lo ha incontrato a Torino

Premessa doverosa: se qualcuno ha un vuoto di memoria, ricordiamo che Jannik Sinner, il numero 1 del tennis mondiale, è tesserato per il Tennis Italia Forte dei Marmi. Non da ieri, ma dal 2019 quando, indossando i panni del giovane emergente del tennis azzurro, su imput dell’allenatore del campus di Bordighera, Roberto Piatti (“prendilo, non te ne pentirai”), il direttore tecnico del Tc Italia, Sergio Marrai colse la pallina al volo. E’ vero che per la sua bravura che si è sempre più materializzata dal 2021 in avanti, Sinner non ha mai giocato una partita ufficiale, ma nelle squadre federali il suo nome compare dal 2019 nell’organico del club versiliese.

"Abbiamo consolidato nel tempo il rapporto – racconta Sergio Marrai, al rientro da Torino, dove ha assistito alla fase finale dell’Atp -: è rimasto il ragazzo del primo giorno che l’ho conosciuto, nonostante sia diventato il numero 1 al mondo. Non si è mai dato delle arie, continua a lavorare e ad allenarsi con grande applicazione. E questo è il suo grande messaggio-consiglio a tutti coloro che giocano bene al tennis e sperano di emularlo. Cosa mi ha detto? Che gli sarebbe piaciuto vincere per ringraziare tutti i tifosi che lo stanno sostenendo".

Probabilmente il viaggio in Piemonte di Marrai aveva anche altre finalità, ma quando hai a che fare con un – di fatto è così – personaggio planetario come Sinner c’è da andare con i piedi di piombo. Guai a parlare troppo. Il sogno di Marrai è fin troppo scontato, non tanto di averlo in campo nel campionato di serie A1... Non ci vuole molto a capirlo. Ma per trasformarlo in realtà bisogna dare tempo al tempo... Non è forse così?