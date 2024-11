Ginnastica Cgrs strepitoso. Volano le farfalle apuane

Sono arrivate tante conferme per le atlete del Centro Ginnastica Ritmico Sportiva di Massa negli ultimi due impegni, quello al Palazzetto dello Sport di Massa per la terza prova del campionato individuale Silver Lc e a Viareggio nel Torneo Winter Club Livello C. A Massa ha conquistato il primato Matilde Belli nelle Allieve 1ª fascia con due esecuzioni molto buone a corpo libero e fune mentre la compagna Aleesya Bonuccelli è arrivata seconda esibendosi ottimamente a corpo libero e con qualche piccol imperfezione con la palla. Tra le Allieve di 3ª fascia si sono registrati il sesto posto di Camilla Favilla (fune e palla), l’8° di Rossana Brignole (fune e clavette), il nono di Sofia Bertilorenzi (fune e nastro) ed il dodicesimo di Aurora Soldani. Nella categoria Junior 2ª fascia Matilde Raffaelli ha ben figurato con la palla ma un errore al cerchio ne ha abbassato la classifica.

A Viareggio c’è stato un grande lavoro di squadra che ha portato ha un fantastico doppio podio. Ha vinto la medaglia d’oro la squadra Allieve Livello C composta da Bonuccelli (corpo libero e palla), Belli (fune) ed Esposito (cerchio e clavette) e al terzo posto si è piazzata la squadra formata da Soldani (corpo libero e cerchio), Brignole (fune e clavette) e Favilla (palla). La squadra della Categoria Open con Capua (corpo libero), Bertilorenzi (fune e nastro) e Raffaelli (cerchio e palla) si è guadagnata un buon 14° posto confrontandosi con ginnaste molto più grandi ed esperte. Grande soddisfazione per l’allenatrice Tiziana Venè affiancata dalla figlia Francesca Biagini e dalla Tecnica Elena Conserva.