Emergenza strutture. Palazzetto dello sport. Tempi stretti per il rilancio. Società appese a un filo

Qualche perplessità e molte preoccupazioni. Sono questi i sentimenti prevalenti dopo l’incontro tra amministrazione e società sportive che per la loro attività usufruiscono del palazzetto dello sport di Avenza. Convocato da palazzo civico, all’incontro erano presenti l’assessore allo Sport Lara Benfatto con alcuni tecnici, funzionari e dirigenti del settore, oltre ai rappresentanti delle società Audax, Cmc, Legends, Apuania Tennistavolo e Rotellistica. Riflettori accesi sui lavori da effettuare nella pausa estiva e sulla incidenza che possono avere sull’inizio di preparazioni, allenamenti e campionati. Indicativamente i lavori (saranno rifatti gli spogliatoi per squadre, arbitri e ufficiali di campo, l’infermeria, l’impianto elettrico, i bagni per il pubblico, le ringhiere delle tribune) dovrebbero iniziare a fine mese, dovrebbero durare due o tre mesi per concludersi entro settembre. Ma sui tempi c’è molto scetticismo anche perché, a lavori ultimati, sarà necessaria l’agibilità. Sulle date c’è molto scetticismo, si prospetta l’uso momentaneo della Imm, sembra che a inizio stagione il palazzetto potrebbe essere fruito anche senza docce, ma si sussurra che nel frattempo potrebbe anche essere usato senza agibilità. Intanto però non ci sono certezze, se ne parla da due anni e mezzo (a tanto risale la dichiarata inagibilità per il pubblico), ma in concreto ancora non è accaduto niente mentre maliziosamente qualcuno fa notare che i costi del progetto iniziale sono lievitati. Di sicuro la stagione sportiva che inizierà a metà agosto sarà più calda del solito.

ma.mu.