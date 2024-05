Equitazione: ecco gli azzurri convocati per Piazza di Siena

Roma, 6 maggio 2024 – La Federazione Italiana Sport Equestri ha reso note oggi, giorno di scadenza delle iscrizioni, le convocazioni agli azzurri che rappresenteranno l’Italia nel 91° Csio di Roma -Piazza di Siena-Master D’Inzeo, in programma dal 22 al 26 maggio prossimi nello storico ovale di Villa Borghese (campo in erba) e nell’attiguo Galoppatoio (campo in sabbia).

Il selezionatore azzurro Marco Porro ha individuato 27 nomi, 5 dei quali convocati nella Nazionale che parteciperà alla Coppa delle Nazioni Intesa Sanpaolo di venerdì 24 maggio, ore 14.30). In primis Emanuele Camilli (Odense Odevelt), l’unico binomio azzurro che parteciperà alle Olimpiadi di Parigi, e vincitore solo due giorni fa del Rolex GP di Oppglabbeek, Belgio. Lo affiancheranno in squadra Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Lorenzo De Luca (Cappuccino194, Curcuma Il Palazzetto), Giulia Martinengo Marquet (Delta Del’Isle) e Luca Marziani (Lightning).

Capo equipe lo stesso Marco Porro che, solo dopo il primo giorno di gare, deciderà chi dei cinque lasciare in panchina come riserva. Ciascuno di questi cavalieri nel corso nel meeting potrà partecipare anche alle gare individuali. Altri 10 fra amazzoni e cavalieri – da ricordare che nell’equitazione gli uni e gli altri gareggiano insieme, senza distinzione di genere - parteciperanno a titolo individuale con possibilità di qualifica per il Rolex Gran Premio Roma, in programma domenica 26 maggio, ore 12.30.

Tutti i convocati

Sono Piergiorgio Bucci (Hantano), Francesca Ciriesi (Cape Coral), Antonio Maria Garofalo (Conquestador), Gianpiero Garofalo (Gasphar), Emanuele Gaudiano (Julius. D), Guido Grimaldi (Messi 7), Massimo Grossato (Cash du Pratel), Nico Lupino (Chaccandro), Riccardo Pisani (Oliver Van’t Heike), Alberto Zorzi (Cortez Van’t Klein Asdonk Z). Infine i 12 azzurri che parteciperanno alle gare individuali ma non al Rolex Gran Premio Roma di domenica 26 maggio: Giacomo Bassi (Cape Cod), Emilio Bicocchi (Excalibur), Fabio Brotto (Vanità delle Roane), la under 21 Elisa Chimirri (Calandro Z), Guido Franchi (Enjoy One), Eugenio Grimaldi (Ibiza), Neri Pieraccini (Oakley Van Dorperheide),Gianluca Quondam Gregorio (Chaccbay), Giuseppe Rolli (Eiffel de Hus), l’altra under 21 Martina Simoni (Cachgon E), Roberto Turchetto (Heidelberg) e Francesco Turturiello (Quite Balou).