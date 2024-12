Errori e mediana in difficoltà. I titolari sono imprescindibili

Un pareggio all’ultimo tuffo che consente di evitare gli spareggi. Ma che sofferenza. La Fiorentina semi-B iniziale di Guimaraes ha patito di nuovo in mezzo al campo, con Richardson e Mandragora spesso saltati dalla mediana avversaria e una serie clamorosa di errori imperdonabili della difesa. Persino Comuzzo è parso irriconoscibile. Per correggere una deriva che si faceva pericolosa sono stati così di nuovo necessari gli innesti di alcuni titolari come Adli e Kean, che hanno prodotto quell’assalto finale che ha portato al gol comunque meritato di Mandragora. Si chiama forse tempra. Adesso per la Fiorentina che salta lo spareggio ci sono due mesi nei quali poter pensare solo al campionato. E per una squadra con una rosa che qualche limite nei ricambi anche ieri sera lo ha mostrato e che, per di più, sembra in debito di ossigeno, non è poca cosa. Se son rose fioriranno, ma qualche potenziale spina pericolosa è stata tolta.