Estra PalaCarrara verso un nuovo sold out

Il PalaCarrara verso il tutto esaurito anche per la sfida di domenica sera contro Brindisi. Al momento sono già andate sold out la Curva Pistoia e la Gradinata non numerata e c’è da giurare che tra oggi e domani anche gli altri settori andranno esauriti. Del resto la posta in palio è altissima, Pistoia si gioca l’accesso ai playoff e la possibilità di entrarci in una posizione migliore rispetto magari all’ottavo posto. I biancorossi innanzitutto dovranno sfruttare al meglio le due gare casalinghe contro Brindisi e Varese e provare a fare il colpo esterno a Trento per scalare la classifica. Dopo il ko contro Pesaro, la voglia di Della Rosa e compagni di riscattarsi è mlto, ma attenzione a nuove trapple contro un avversario che ha l’acqua alla gola ed arriverà a Pistoia con la necessità di dover vincere a tutti i costi per tenersi in vita in una corsa salvezza che per i pugliesi è sempre più disperata.

La società, intanto, si è mossa anche a livello di governance con il varo del Codice Etico. Il Pistoia Basket ha compiuto un passo significativo nel suo percorso mirato a potenziare e rafforzare i livelli di trasparenza, legalità, correttezza e eticità che da tempo caratterizzano l’organizzazione e il funzionamento della società. Grazie all’assistenza di uno studio legale di Firenze, il club pistoiese si distingue per essere tra le prime società sportive italiane di pallacanestro ad aver adottato un Modello 231 e un Codice Etico. In linea con le disposizioni del D.Lgs. 231/2001, la società intende enfatizzare ulteriormente la piena compatibilità tra l’attività sportiva professionistica e i principi di legalità, abbracciando le migliori pratiche che da sempre guidano e animano il mondo dello sport e, in particolare, della pallacanestro. L’iniziativa è stata accolta con favore anche considerando che il 31 agosto 2023, la Federazione Italiana Pallacanestro ha emesso linee guida che stabiliscono l’obbligo per tutte le società affiliate di predisporre entro 12 mesi (entro il 31 agosto 2024) un modello organizzativo e di controllo dell’attività sportiva ai sensi del D.lgs. 231/01. Questo chiaro indirizzo normativo ha spinto il Pistoia Basket ad anticipare i tempi e ad adottare in anticipo il Modello 231 e il Codice Etico, dimostrando così il suo impegno proattivo nel rispettare gli standard normativi e promuovere una cultura di legalità e trasparenza nel contesto sportivo.

Maurizio Innocenti