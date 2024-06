Europei d’atletica, Fabbri re d’Europa: “Finalmente ho vinto qualcosa, ora voglio battere gli americani”

Roma, 8 giugno 2024 – "Finalmente ho vinto qualcosa, farlo a Roma è bellissimo". Leonardo Fabbri, fiorentino e tifoso viola (si presenta con una fascia viola al braccio) si gode una grande vittoria. Con 22.45 ha dominato il peso agli Europei di atletica leggera in corso a Roma.

Il secondo, il croato Mihaljevic si è fermato a 21.20.

“Durante il riscaldamento e nel primo lancio (20.42, ndr) non mi sono piaciuto, ho sofferto il caldo e i crampi. Poi ho fatto le robe semplici. Mi sono divertito da morire, ora voglio battere gli americani. Volevo fare di più ma oggi andava vinta, ancora non sono al top faccio fatica a controllare i lanci, devo continuare a lavorare”.

Dopo un 20.42 non proprio entusiasmante (non ai suoi livelli quanto meno) Fabbri ottiene il lancio che sembra già decisivo con 22.12 (praticamente irraggiungibile dagli altri) ma poi in scioltezza piazza un grande 22.45

Fabbri (cresciuto nella Firenze Marathon e ora in forza all'Aeronautica) era arrivato all'appuntamento con gli Europei da grande favorito. In uno straordinario mese di maggio, infatti, oltre al record italiano strappato ad Alessandro Andrei con 22.95 ha fatto segnare le cinque migliori prestazioni stagionali con una media di lanci-vittoria oltre i 22.74.

Qui a Roma ha superato agevolmente il turno eliminatorio con 21.10. Un passaggio facile che già faceva presagire la grande serata con cui ha portato a casa l'oro europeo dopo l'argento ai Mondiali di Budapest del 2023.

E' il primo azzurro a vincere un oro europeo nel lancio del peso e l'unico podio nella specialità è stato conquistato da Angiolo Profeti nel 1950 con la medaglia d'argento-