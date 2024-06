Europei di atletica, Iapichino non molla mai: conquista l’argento all’ultimo salto

Roma, 12 giugno 2024 – Con una prova maiuscola, da grande atleta con grande carattere, Larissa Iapichino conquista uno splendido secondo posto nel salto in lungo, con 6,94 dietro l’irraggiungibile e fenomenale tedesca Mihambo che salta 7.22.

Scivolata in quinta posizione Iapichino la decide all’ultimo salto, dopo un 6,82 iniziale, poi 6,84 un nullo, 6,86 e 6,90. Terza la portoghese De Sousa a 6,91 stessa misura della tedesca Assani che arriva quarta.

"E’ stata difficile – dice Larissa a fine gara ai microfoni Rai – sono stata molto brava a rimanere sul pezzo. Ho iniziato con un po' di crampetti. Volevo regalare qualcosa di magico a questa Roma. Ho cercato di tirare fuori sempre qualcosa in più. Ho fatto la migliore serie in carriera, non mi accontento mai voglio migliorarmi. C’erano tantissimi amici da Firenze che mi hanno sostenuto, ringrazio il pubblico spero di averlo reso orgoglioso”.

Una serata entusiasmante con Larissa che accende l’Olimpico, un risultato prestigioso che conferma lo straordinario talento di un’atleta che compirà 22 anni a luglio e ha un grande futuro.

La figlia di Gianni Iapichino (oggi suo allenatore, già primatista e pluricampione italiano di salto con l’asta) e Fiona May (che ha vinto due ori mondiali e due argenti olimpici nel lungo), è arrivata a questa finale dopo il 6,71 nelle qualificazioni e una miglior prestazione stagionale di 6,86. Nella sua carriera, pur essendo giovanissima, ha già mostrato le doti della campionessa, con un primato all'aperto di 6,95 e indoor a 6,97 (record italiano di mamma Fiona eguagliato), un titolo europeo under 23 e uno under 20, un argento europeo indoor, un quinto posto ai mondiali.