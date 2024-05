Europei di ginnastica ritmica, oro per la Esposito davanti ad Alice D’Amato

Inizia forte l’Italia agli Europei di ginnastica artistica femminile di Rimini. Le fate si qualificano al primo posto per le finali di domenica e portano a casa un fantastico bis di medaglie con Manila Esposito e Alice D’Amato, rispettivamente prima e seconda nell’All Around individuale. Non era mai successo in passato per le azzurre. La regola dei passaporti (il podio non può essere occupato da tre atlete della stessa nazionale) però impedisce all’Italia di conquistare anche la medaglia di bronzo nel ‘giro completo’ perché aritmeticamente al terzo posto si sarebbe classificata Andreoli che però deve cedere il gradino più basso del podio alla britannica Alice Kinsella. Nota amara di giornata l’infortunio al ginocchio destro di Asia D’Amato che durante l’esecuzione di un elemento a corpo libero deve terminare prima l’esercizio ed esce dalla pedana toccandosi la gamba destra. L’atleta è stata poi sostituita dalle colleghe Iorio e Andreoli.

Un duro colpo per il team di Casella, anche in prospettiva delle imminenti Olimpiadi di Parigi. Oltre ai gradini del podio occupati, l’Italia porta a casa varie finali ad attrezzo che nei prossimi giorni andranno in scena. L’Italia è stata sorteggiata nella quarta ed ultima suddivisione ed è scesa in pedana assieme a Gran Bretagna, Svizzera, Olanda, Polonia, Ucraina, Ungheria e Islanda. A rompere il ghiaccio ci ha pensato la campionessa di giornata Esposito che dà un assaggio alle avversarie della pasta di cui è fatta. Segue poi il corpo libero in cui si infortuna Asia D’Amato, il volteggio e la trave che incorona Esposito e Alice D’Amato prima e seconda nel concorso individuale.