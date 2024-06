Europei di nuoto, Taddeucci d’argento sui 5 chilometri

Belgrado (Serbia), 13 giugno 2024 – La fiorentina Ginevra Taddeucci ha vinto la medaglia d'argento nella gara di fondo sui 5 chilometri agli Europei di nuoto in corso a Belgrado. L'azzurra è stata preceduta dalla tedesca Leonie Beck, il bronzo è andato all'ungherese Bettina Fabian. Undicesima è giunta l'altra azzurra Rachele Bruni.

"Sto preparando il 60° Trofeo Settecolli per cercare di prendere il pass olimpico e per questo motivo deciso di fare la cinque chilometri e poi sabato la staffetta - dice Taddeucci - Per tenermi un po' più leggera. Un diecimila sulle spalle avrei potuto sentirlo molto di più. E' stata una bella gara che mi ha messo anche alla prova in vista della prossima settimana, più veloce del solito e dove potevo aspettare ancora un pochino per tirare. Nel finale ero un po' stanca ma è andata bene. Il ritorno di Leonie me lo aspettavo, avevo detto che lei e Bettina erano le più pericolose e alla fine c'ho azzeccato sulle ragazze. Questa prima medaglia mi rende felice e voglio dedicarla a me stessa".