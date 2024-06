Europei di scherma 2024, Italia della spada in finale contro la Francia

Basilea, 22 giugno 2024 - La squadra azzurra della spada ha conquistato l'accesso alla finale degli Europei di Basilea. Il quartetto mandato in pedana dal ct Dario Chiadò, composto da Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara, ha battuto negli ottavi la Danimarca (45-41), nei quarti l'Ucraina (40-36) e in semifinale la Spagna (43-30). Tra gli azzurri e l'oro c'è la Francia: sfida alle ore 18.

Stop ai quarti di finale invece per la corsa della sciabola femminile azzurra (Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi", messe ko per 45-37 dalla Spagna in una sfida che ha visto partire bene le sciabolatrici italiane, poi sovrastate dalle iberiche. L'Italsciabola ora è nel tabellone dei piazzamenti dove hanno prima perso con la Polonia (45-38) e poi battuto la Germania (45-36), chiudendo al settimo posto.