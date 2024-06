Europei, la grande bellezza. Fabbri: "Ci divertiremo"

È tutto pronto, per sei giorni che porteranno l’Italia al centro del mondo dell’atletica, anche sono ’solo’ Europei. Ma a meno di due mesi dalel Olimpiadi le gare che si terranno nel rinnovato Stadio Olimpico hanno ovviamente tanti riflessi che mandano luce fino a Parigi.

Intanto al Foro Italico, fresco di grande tennis, per gli Internazionali d’Italia, arrivano i colori dell’evento, che manca a Roma da 50 anni e porterà in pista in 24 diverse specialità oltre 1.600 atleti per 48 federazioni europee. Ieri erano attese alcune delle stelle di prima grandezza che si cimenteranno sulla pista azzurra dell’Olimpico, dalla campionessa del mondo dei 400 metri ostacoli Femke Bol alla regina del salto in alto Yaroslava Mahuchikh.

La prima gara è prevista per venerdì mattina dalle 9.35 con la prima sessione di qualificazioni. Alle 18 è in programma la cerimonia di apertura nella Medal Plaza allestita nella Piazza della Fontana della Sfera, dove dalle 18.35 passeranno le atlete impegnate nella prima finale degli Europei, la 20 km femminile di marcia che si snoderà su un percorso disegnato all’interno del Foro Italico e arrivo all’interno dello stadio. Le marciatrici dovranno fare 19 giri attorno alla Medal Plaza e allo Stadio dei Marmi, restaurato e dotato di una nuova pista di atletica che servirà da pista di riscaldamento per gli atleti durante gli Europei e poi sarà aperta ai romani ventiquattro ore su ventiquattro.

Tra i protagonisti più attesi anche il pesista toscano Leonardo Fabbri, vicecampione del mondo, che sta vivendo una stagione straordinaria e ha battuto il record di Alessandro Andrei che resisteva da 37 anni. "Alle Olimpiadi di Parigi ambisco al massimo, agli Europei di Roma voglio far divertire gli italiani e promuovere noi lanciatori che siamo discriminati da tanto tempo. Gli italiani si appassionano quando c’è qualche campione. Prima di Valentino Rossi la MotoGp non era seguita. I 23 metri? Sicuramente sono un obiettivo tra Europei e Olimpiadi ma non devono essere un’ossessione: ho margini di miglioramento e questo mi motiva molto", ha detto ieri Fabbri, che scenderà in pedana sabato sera nella finale. Detentore del record italiano con 22,95 metri, Fabbri è uno degli azzurri seguiti con maggiore attenzione in questi Europei che profumano di Olimpiadi.