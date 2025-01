Ex bianconero. Reginaldo non ha nessuna intenzione di finire la carriera

Non ha affatto intenzione di appendere le scarpette al chiodo, l’eterno Reginaldo. L’ex attaccante della Robur – ha vestito bianconero per tre stagioni, dal 2009 al 2012 –, classe 1983, ha deciso di proseguire la sua carriera da calciatore nel campionato di Prima Categoria: ha firmato per il Catona, squadra dell’omonima cittadina che, insieme ai quartieri Salìce, Rosalì e Villa San Giuseppe, fa parte della VIII circoscrizione del comune di Reggio Calabria. Lo scorso campionato Reginaldo ha giocato in Serie D nel Real Casalnuovo.

E sempre a proposito di ex, Fabrizio Buschiazzo, difensore uruguaiano, classe 1996 (sulla pietra serena nell’annata sportiva 2019/2020), ha firmato nelle scorse ore per l’Olbia, dopo aver militato, nella prima parte di stagione, nel Pompei FC. Il portiere Gabriel Marcone, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile della Robur, è invece ufficialmente un giocatore del Parma che lo ha acquisito a titolo definitivo dalla Turris. Ciro Ginestra è il nuovo allenatore del Guidonia Montecelio.