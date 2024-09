Faccani colpisce nel finale. È suo il Trofeo ’Il Miglio’

Con un attacco avvenuto nel finale di gara, il ravennate Alessio Faccani (Team General System) si è imposto nell’arrivo in solitaria del IX Trofeo ’Il Miglio’ – Trofeo Città di Castel di Lama, gara ciclistica nazionale riservata alla categoria juniores. Sul traguardo ha preceduto Stefano Sacchet (Gottardo Giochi Caneva) e Riccardo Uderzo (ASD Postumia 73 D.L. Ciclismo). Al via di questa gara c’erano 97 corridori, in rappresentanza di 18 squadre, provenienti da tutt’Italia. Si è corso sulla distanza di 103 chilometri, ricavati in un anello di 18,5 chilometri ripetuto per sei volte. La corsa è stata organizzata dall’Associazione il Miglio, del presidente Amelia Angelini, e dall’Asd Ciclismo e Solidarietà, presieduta da Lugi Marinuk con l’alto patrocinio dei Comuni di Castel Di Lama e Appignano del Tronto.

Cronaca. Dopo vari tentativi che non hanno sortito l’effetto sperato, al chilometro 48 è nata un fuga di sei corridori pronta a caratterizzare l’intera contesa. Ad avvantaggiarsi sono stati Faccani, Laino, Masciarelli, Uderzo, De Longhi e Sacchet. I sei, lavorando di comune accordo, hanno subito guadagnato 50” sul gruppo e sul traguardo volante dei quarto giro si è imposto Faccani davanti a Sacchet. Nel frattempo, il gruppo provava a recuperare i fuggitivi, senza riuscirci.

Al Gran premio della montagna di Appignano del Tronto, dove era partita la corsa, Faccani è transitato di nuovo per primo, stavolta precedendo De Longhi. Dopo il GPM, dal gruppo di testa sono usciti Uderzo e Sacchet, tentando la fuga. I due hanno accumulato accumulare un vantaggio di 1’30”, ma gli inseguitori si sono riorganizzati e, a nove chilometri dall’arrivo, sui battistrada sono rientrati Laino,

Faccani e De Longhi. Sull’erta finale ha poi perso di nuovo contatto Laino, mentre poco più tardi Faccani ha piazzato lo scatto

vincente, che lo avrebbe portato al successo in solitaria davanti a Sacchet e Uderzo. Alla premiazione c’erano il presidente regionale del Coni, Fabio Luna, il viceresidente vicario FCI regionale, Massimo Romanelli, e i sindaci Mauro Bocchiccio di Castel Di Lama e Sara Moreschini di Appignano del Tronto.

Ordine di arrivo: 1° Alessio Faccani (Team General System) in 2h40’, alla media di velocità di 38,625 chilometri orari, 2° Stefano Sacchet (Gottardo Giochi Caneva) a 15”, 3° Riccardo Uderzo (ASD Postumia 73 D.L. Ciclismo), 4° Lorenzo De Longhi (Gottardo Giochi Caneva) a 30”, 5° Fabrizio Laino (Veleka Team ) a 35”, 6° Pietro Tintoni (Team General System) a 40”, 7° Giovanni Zanussi (ASD Postumia 73 D.L. Ciclismo), 8° Michelangelo Parisi (Pro.gi.t Cycling Team), 9° Giacomo Sgherri (Vangi Il Pirata Sama Ricambi) a 50”, 10° Riccardo Da Rios (Gottardo Giochi Caneva).