Favola Baldi-Dal Pozzo. Avanti al Premier Padel

Continua la favola della coppia Baldi-Dal Pozzo (nella foto) al Milano Premier P1. Le azzurre, provenienti dalle qualificazioni, hanno sconfitto in tre set le spagnole Manquillo e Soriano, accendendo al secondo turno. Bastano due set invece alla numero 1 italiana Orsi e alla spagnola Rodriguez per superare il duo iberico Bellver-Las Heras. Eliminate la bresciana Parmigiani in coppia con Pappacena e Marchetti insieme alla francese Godallier. Oggi i big spagnoli e argentini. Dalle 18 nel maschile scatta l’ora dei “sei re“: in campo Belasteguin (in quella che potrebbe essere l’ultima gara della carriera) con Libaak, i numero 1 del mondo e del seeding Coello e Tapia e i secondi favoriti Galan e Chingotto.Alessandro Stella