Febbre altissima per Pistoia. Pronta la caccia al biglietto

L’attesa per la sfida playoff di domenica che aprirà la serie tra Pistoia e Brescia è altissima e già il popolo biancorosso è in fermento. Le prime due partite si giocheranno in casa della Leonessa, poi la serie si sposterà al PalaCarrara per gara tre che si disputerà venerdì 17 maggio alle 20. La società ha già comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per questo match di cartello e anche per l’eventuale gara quattro, con quest’ultima che si svolgerebbe domenica 19 maggio con orario da definirsi. Con l’inizio dei playoff gli abbonamenti non saranno validi e per coloro che avevano sottoscritto la tessera, sia quella da inizio campionato che quella per il girone di ritorno, sarà prevista la prelazione sull’acquisto. Questi i giorni di apertura della prevendita al botteghino del PalaCarrara (entrata Tribuna Centrale) per tutti gli abbonati con i seguenti orari. Gara tre: lunedì 13 maggio dalle ore 10.30 alle ore 19 e martedì 14 maggio dalle ore 10.30 alle ore 17. Per eventuale Gara4: sabato 18 maggio dalle 08.30 alle 14.30.

La vendita libera per gara tre su www.etes.it avverrà a partire dalle ore 18 di martedì 14 maggio mentre il botteghino (collocato sempre entrata Tribuna Centrale) sarà aperto nelle giornate di mercoledì 15, giovedì 16 e venerdì 17 dalle 17.30 alle 19.30 (ovviamente fino ad esaurimento biglietti). La vendita libera per l’eventuale gara quattro su www.etes.it e al botteghino avverrà a partire da sabato 18 maggio dalle ore 16 fino ad esaurimento biglietti.

Questi, infine, i prezzi che verranno praticati in occasione dei playoff. Curva Pistoia e Firenze intero 15 euro, ridotto 12; Gradinata Non Numerata 25 euro/20 euro; Gradinata Numerata 40 euro/33 euro; Tribuna Laterale Non Numerata 30 euro/25 euro; Tribuna Laterale Numerata 45 euro/37 euro; Tribuna Centrale 60 euro/50 euro.

Un tema, quello dei biglietti che, sponda bresciana, ha scatenato la protesta da parte dei gruppi organizzati La Brigata Zerotrenta e gli Irriducibili Leonessa 2010 che hanno indetto uno sciopero del tifo da mettere in atto nel corso del primo quarto di gara uno. Il motivo è riconducibile ai prezzi troppo elevati della società lombarda per acquistare i biglietti della serie con Pistoia. Una protesta su cui si è allineata anche la Baraonda Biancorossa. "D’accordo con il Pistoia Basket e supportati dagli Irriducibili Leonessa – scrivono i ragazzi della Curva – abbiamo chiesto di calmierare i prezzi dei biglietti per il settore ospite, almeno in rapporto di reciprocità numerico, per cercare di agevolare le frequenti trasferte che i playoff imporranno. Purtroppo, come già anticipato dalla curva bresciana, la Pallacanestro Brescia ha rifiutato qualsiasi accordo, danneggiando sia noi che i propri tifosi. Il biglietto per il settore ospite, quindi costerà 30 euro. Esortiamo tutti a partire comunque numerosi per la trasferta e non lasciarsi abbattere da prezzi ed orari".

Maurizio Innocenti