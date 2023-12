"Federica Brignone e il Circo Bianco: Weekend di Coppa del Mondo"

Sofia e i dolci ricordi di un weekend incredibile a St. Moritz. Lo scorso anno la frattura della mano, l’operazione nel pomeriggio e la vittoria il giorno dopo in discesa libera. "Ma adesso - avverte l’azzurra impegnata nel weekend di Coppa del Mondo – si volta pagina, ripartiamo tutte da zero, e arriviamo con percorso decisamente diverso la scorsa stagione, che mi ha portato a lavorare molto in gigante da settembre in poi". La doppietta sulle nevi di Mont-Tremblant è stata un pieno di fiducia nel motore di Federica Brignone, che dice di aver "ritrovato fiducia". Il programma si apre oggi alle 10,30 con il super-g, mentre domani (sempre alle 10,30) è prevista la discesa libera. Domenica un altro supergigante. Teresa Runggaldier scenderà al posto di Karoline Pichner, che ha rimediato una lesione al menisco mediale a causa di una caduta. Rientrerà in Italia e sarà operata nei prossimi giorni. Il Circo bianco maschile invece farà tappa in Val d’Ise’re. Sulle nevi francesi sono previsti domani uno slalom gigante e domenica uno slalom speciale (entrambi dalle 9,30). Debutto per i gigantisti (la gara di Soelden era stata cancellata per maltempo). Gli eventi saranno trasmessi in diretta tv su Rai 2 (gare St. Moritz) e Rai Sport HD (gare Val d’Isere) ed Eurosport 1 (entrambe).

Da lunedì 11 e per due settimane la Coppa maschile sarà in Italia con le classiche quattro tappe, Val Gardena, Alta Badia, Madonna di Campiglio e Bormio.