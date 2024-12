Femminile. Grifoncelle ok in Coppa. Steso il Gualdo Women

Un altro successo. È ripreso con una vittoria il cammino in Coppa Italia delle ragazze di mister Treppaoli che battono il Gualdo Women 2-1. Buona partita delle biancorosse che vanno in svantaggio per un calcio di rigore trasformato dalla Pierotti e concesso su un’azione pericolosa del Gualdo. Il campo da gioco non aiuta le due squadre ma è il Perugia che con determinazione riesce prima a pareggiare con Gigliarelli e in pieno recupero siglare il gol vittoria con Bovini. Una vittoria che tutto il gruppo biancorosso ha voluto dedicare alla Youssef vittima in settimana di un brutto infortunio. Tre punti che permettono al Perugia di salire a quota 10 in classifica.

Questa la formazione scesa in campo: Cerasa, Valentini (27′ st Carocci), Bernabei (1′ st Bufaloni), Ceccarelli, Servettini, Gigliarelli, Maselli (1′ st Del Prete), Borrini (41′ st Gigli), Bovini, Freddo, Yimga (16′ st Properzi). A disp.: Temperini, Baldoni, Tardioli, Rapastella.