Feralpi, Zaffaroni verso l’addio ai gardesani. Donati e Andreoletti per la successione

Si allontanano le strade di Marco Zaffaroni e della FeralpiSalò. Al momento non sono state diramate dichiarazioni ufficiali, ma l’allenatore che ha chiuso la stagione sulla panchina della squadra gardesana, nonostante la retrocessione finale, è nel mirino di alcune società cadette e pare destinato a rimanere in categoria. La società del presidente Giuseppe Pasini non vuole farsi trovare impreparata davanti ad una simile conclusione e sta scrutando con crescente attenzione il mercato degli allenatori. In questo senso si sta facendo largo l’idea di puntare su un allenatore emergente, abituato a lavorare con i giovani per farli crescere. Massimo Donati, che quest’anno ha fatto molto bene a Legnago, e Matteo Andreoletti, che dopo l’ottima esperienza con la Pro Sesto non è riuscito a ripetersi a Benevento, sono i due profili che meritano la prima fila.

L.M.