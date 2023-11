Ferrari, colpo Kubica nel Wec. Mick Schumacher va all’Alpine

Bologna, 22 novembre 2023 - La Ferrari prende Robert Kubica. Ovviamente non stiamo parlando di Formula 1 ma del mondiale prototipi Wec, quello che comprende la 24 ore di Le Mans, e che nel 2024 potrebbe veder al via ben tre vetture targate cavallino Rampante. Va ricordato che Ferrari ha vinto l’edizione 2023 della nota gara di durata, sconfiggendo il monopolio di Toyota, e per il mondiale 2024 punta a schierare una vettura in più, la terza, sulla quale dovrebbe salire il pilota polacco. Kubica è presente infatti a Imola dove i piloti ufficiali Ferrari stanno girando con la 499P, appunto la vincitrice di Le Mans, allo scopo di prendere confidenza con il prototipo nell’ottica di una partecipazione al mondiale 2024. Lo riporta motorsport.com. Kubica viene da una ottima annata in LMP2 con il Team WRT e ora punta al grande salto.

Kubica per la terza macchina: va in Ferrari dopo 12 anni

La Ferrari attende l’ok dalla federazione internazionale per poter schierare una terza vettura nel 2024. Non sarà gestita ufficialmente da Maranello bensì dal team di Amato Ferrari e dovrebbe avere come finanziatore lo sponsor Orlen, che appunto segue Kubica da diverso tempo nelle gare endurance. Proprio il pilota polacco dovrebbe essere uno dei piloti per la prossima stagione dopo l’esperienza nei campionati LMP2 sempre nelle gare di durata. Il primo contatto con la 499P sta avvenendo a Imola dove sono in programma i test del Cavallino Rampante con i piloti ufficiali, alla presenza proprio di Kubica che vanta una grande esperienza nelle corse e con un passato anche in Formula 1. E dodici anni fa la Ferrari aveva coltivato l’idea di portare sulla rossa proprio lui per affiancarlo all’allora prima guida Fernando Alonso, che ha solo sfiorato il titolo mondiale sconfitto due volte dalla Red Bull di Sebastian Vettel all’ultimo gran premio. Purtroppo per Robert, il bruttissimo incidente in un Rally gli impedì di coronare questo sogno oltre che a rischiare la vita. Da qui il pilota si è ritagliato una nuova carriera nei prototipi dopo aver fatto anche il terzo pilota in F1 e adesso è pronto a salire nella categoria principale, ovvero la Hypercar con gli ingressi di noti marchi per la prossima stagione come Lamborghini e Bmw. Se la federazione dirà sì alla terza vettura toccherà a Robert guidare una 499P marchiata Ferrari. Ma tra le case che hanno deciso di entrare nel Wec c’è anche la francese Alpine che metterà in pista due A424 LMDh. Il noto marchio, che è presente pure in Formula 1, schiererà Nicolas Lapierre, Matthieu Vaxiviere e Charles Milesi in un equipaggio, mentre nel secondo ci saranno Paul Loup Chatin, Ferdinand Habsburg e un figlio d'arte importante, ovvero quel Mick Schumacher transitato prima dalla Ferrari Academy e poi dalla Mercedes come terzo pilota. “Inizia per me un nuovo percorso nella categoria Hypercar con Alpine, non vedo l’ora di iniziare a guidare questa vettura impressionante”, il commento di Mick che dunque sarà un avversario della Ferrari.

