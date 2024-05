Festa Bugiani Pool 84. La Seconda è realtà. Beffa atroce per l’Olmi

"Una promozione arrivata nel cinquantesimo anniversario della fondazione del Bugiani e del quarantesima dalla nascita del Pool 84. Anche per questo direi che non possiamo non essere felici, a conti fatti: una stagione impegnativa che si è chiusa nel migliore dei modi possibili". Sergio Mezzani, dirigente del Bugiani Pool 84, non nasconde la soddisfazione per la conquista del diritto di disputare il campionato di Seconda categoria 2024/2025. Già, perché è questo il verdetto emesso al termine della finalissima dei playoff di Terza categoria andata in scena ieri al Butelli di Chiazzano, che per l‘Olmi si è rivelato con il senno di poi una vera e propria beffa. Tanto più che ai quarratini sarebbe bastato infatti anche un pareggio al termine dei supplementari per accedere alla Seconda, e anche alla luce del miglior rendimento evidenziato nel corso del campionato culminato nella seconda posizione con cui hanno chiuso la regular season (alle spalle del Chiesina campione, dopo aver a lungo battagliato e tenuto la prima posizione). E invece, sono stati i rivali a prevalere, in virtù del 3-0 finale.

Il tecnico Ferrai, nella partita decisiva dell‘annata agonistica, ha schierato nell‘undici titolare Maestripieri, Dimilta, Beneforti, Venturini, Panerai, Banchi G., Zasso, Poli, Ciuti, Luciano e Pieraccioni, con Guarino, Baccini, Pacini, Leka, Beligni, Lorenzi, Bucci, Breschi e Spina. E proprio Banchi, poco prima dell‘intervallo, è riuscito a siglare il gol che ha permesso al Bugiani di concludere il primo tempo in vantaggio. Per un divario che si è allargato ulteriormente nella ripresa, con Pieraccioni che ha siglato il raddoppio al 70‘ e Breschi che ha calato il tris praticamente allo scadere. Moltiplicando così la gioia per il traguardo tagliato, per un obiettivo sognato e raggiunto con determinazione anche quando le speranze sembravano ridotte al lumicino.

Il Bugiani Pool 84 aveva infatti chiuso il torneo in terza posizione con 65 punti (frutto di venti vittorie e cinque pareggi) a ben dodici lunghezze di distanze dal Chiesina Uzzanese vincitore del campionato e a nove dall‘Olmi. E‘ stato proprio quel punticino a non far scattare la forbice e a tenere in gioco la speranza-promozione, pur ripartendo dalla semifinale dei playoff. E‘ stato forse il percorso compiuto, ripartendo dall‘1-0 imposto all‘Arci Sarripoli nel primo atto degli spareggi ad aver galvanizzato ulteriormente il gruppo. Che adesso può festeggiare, per poi iniziare pian piano a pianificare la prossima annata. In modo da ben figurare anche al piano superiore.

Giovanni Fiorentino