Finalmente la vera Olimpia. Primo squillo per Messina

BASKET

di Sandro Pugliese

C’era bisogno di una vittoria e vittoria è stata per l’Olimpia Milano che celebra il 31esimo scudetto di fronte al proprio pubblico con un’ampia vittoria contro Sassari per 100-75. I biancorossi scatenano tutta la loro forza offensiva lungo i quaranta minuti ed escono soddisfatti della prestazione. Segnano tutti i dpdodici biancorossi di coach Ettore Messina. La coppia di ali Nikola Mirotic e Zach LeDay (nella foto) produce 30 punti insieme equamente divisi, mentre McCormack al suo esordio italiano chiude con 9 punti. L’energia nel reparto esterni arriva da Stefano Tonut e la sue scorribande che producono 2/3 da 2 e 2/2 da 3, mentre Dimitrijevic dopo un paio di gare scialbe ritrova il filo del discorso con una decina di punti (Bolmaro invece ha dovuto lasciare il campo anzitempo per una scavigliata).

È LeDay che suona subito la carica nel primo periodo: dopo una partenza complessa (6-10), l’ala americana segna subito 9 punti nel 12-0 di parziale che cambia la faccia del match. Così l’Armani doppia subito Sassari sul 28-14 per poi scappar via oltre i venti punti di vantaggio con le iniziative di Mirotic. Al ventesimo il punteggio dice 57-31 per Milano e la gara è già ipotecata. Così all’intervallo tutta l’attenzione è per coach Dan Peterson che viene premiato dalla società per il suo recente inserimento nella Hall of Fame della Federazione Internazionale. Milano non si ferma più, scappa addirittura a +31 nel corso della ripresa, prima che Sassari ritrovi un po’ di dolcezza nella sua gara con i canestri che al 30’ siglano il 76-54. Ll’ultimo quarto serve solo per gestire le energie, arrivare fino alla fatidica tripla cifra nel finale con un 100 tondo che fa festeggiare il pubblico del Forum di Assago. Ora doppio appuntamento casalingo con un fine settimana di fuoco: venerdì 11, sempre in casa, arriva l’esordio tra le mura amiche in Eurolega contro Parigi, mentre domenica 13 ci sarà un’altra sfida casalinga nel derby lombardo contro Brescia.