Finalmente "puntuali". Una Serie C senza ricorsi

Nessuna novità è arrivata dal comunque atteso consiglio federale che si è tenuto ieri secondo programma. Come già previsto, in Serie C l’unico club escluso, adesso anche in via ufficiale dopo il parere negativo della Co.Vi.So.C sulle domande di iscrizione presentate il 4 giugno, è l’Ancona, che non farà neppure ricorso. Un quadro che elimina la possibilità di slittamento del campionato 2024-25 (il cui via resterà quindi per il week end del 23-24-25 agosto), cosa che invece negli anni passati era diventata una triste prassi proprio a causa dei ricorsi sulle ammissioni e che testimonia un passo avanti verso la sostenibilità dei club. Condizione che per quanto riguarda il Pontedera è stata sempre al punto numero uno della programmazione. Il posto vacante sarà colmato per il 27 giugno, data del prossimo consiglio federale, secondo criteri di ripescaggio già stabiliti e confermati nella riunione di ieri. Ossia, come prima scelta una seconda squadra di un club del campionato di Serie A, quindi una squadra retrocessa dalla Serie C e una da pescare in apposita graduatoria di Serie D, sequenza che va a rotazione. Come noto una seconda squadra pronta a fare compagnia alle già attive Juventus NG e Atalanta U23 c’è, ed è il Milan U23, che ha tempo fino al 25 giugno per ottemperare agli obblighi necessari per l’iscrizione. A quanto sembra, il club rossonero si prepara a mettere sul tavolo un investimento complessivo da 12 milioni di euro per la costruzione della squadra, compresi i costi operativi. E, sempre da quanto si vocifera in giro, il Milan baby giocherebbe le sue partite casalinghe al Chinetti di Solbiate Arno, impianto per il quale la società milanista sembra pronta a mettere a disposizione più di 700mila euro come spesa per effettuare le migliorie necessarie per partecipare alla Serie C. Non è ancora definito però il criterio di distribuzione di queste tre seconde squadre, perché, come invece è già chiaro da regolamento, non potrà essercene più di una per girone. Quindi quale sarà la suddivisione? Se il criterio sarà geografico (classico taglio orizzontale con il quale vengono formati i tre gironi ormai da qualche anno) nel girone A resterebbe l’Atalanta, nel girone B, finirebbe il Milan, mentre nel C andrebbe la Juventus. Sembra comunque che si stia facendo strada l’ipotesi di un sorteggio fra i tre club. Vedremo. Intanto, mentre il direttore sportivo granata Moreno Zocchi è stato omaggiato con un Apple MacBook Air dal titolare di RK Tech, azienda partner del club, Andrea Castellani, il Pontedera si gode la recente vittoria della squadra 2014 al torneo River Iconic disputato ad Arezzo. Il team granata si è piazzato davanti a club di spessore quali Ternana, Pisa, Perugia e ai padroni di casa cogliendo così un risultato di prestigio.