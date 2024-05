Fioretto, la Favaretto è d’oro a Shanghai. Spadiste seconde

Ancora una vittoria per l’Italia del fioretto: Martina Favaretto ha vinto nel Grand Prix di Shanghai conquistando il suo terzo trionfo in Coppa del Mondo Assoluta. La poliziotta veneta ha battuto in finale la polacca Walczyk-Klimaszyk 15-9. Prossimo appuntamento gli Europei di Basilea dal 18 al 23 giugno, prima dei Giochi Olimpici. Argento invece per la squadra della spada femminile a Fujairah, negli Emirati: Fiamingo, Santuccio, Rizzi e Navarria si sono arrese in finale alla Corea 34-33 al minuto supplementare.