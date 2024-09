Fiorini, un buon primo test. Due vittorie in amichevole

Una bella domenica di rugby al Teknowool Rugby Park, che ha ospitato le due amichevoli tra le formazioni seniores di Fiorini Pesaro Rugby e Gubbio, di fronte a un’altrettanto bella cornice di pubblico, circa 800 persone, a fare da sfondo agli incontri, entrambi vinti per 9 mete a 1 dalle squadre di casa. Il primo appuntamento pre-stagionale dei kiwi giallorossi è stato anche l’occasione per lanciare la campagna abbonamenti: "Segui l’onda giallorossa" è il tema scelto per la stagione 2024/25. Per la squadra pesarese al via un nuovo campionato di Serie A, in un girone di sole società venete e lombarde, con Pesaro che si presenta come l’unica della costa adriatica.

L’abbonamento avrà il costo unico di 70 euro e darà la possibilità di accedere a 11 partite, vale a dire alle nove gare casalinghe di campionato, ma anche a quella di Coppa Italia e al test match internazionale contro la squadra polacca del Pogon Siedlce. Il 21 settembre alle 15.30, infatti, la Fiorini Pesaro Rugby parteciperà per la prima volta nella propria storia alla Coppa Italia, affrontando in gara secca al Teknowool Rugby Park il Viadana, lo scorso anno finalista del campionato di Serie A élite, massima serie italiana. Il 28 settembre, alle 15.30, Pesaro ospiterà la squadra polacca che da anni gioca nella massima serie.

"Sono contento di questa prima amichevole – è il commento dell’allenatore Marcelo Martino –. Ci è servita per testare sul campo quanto fatto in allenamento e iniziare a prendere il ritmo partita. Entrambe le formazioni seniores hanno mostrato un buon gioco; abbiamo avuto la possibilità di mettere alla prova i giocatori più giovani, che hanno risposto molto bene. Sono soddisfatto anche di quanto fatto dai giocatori più esperti".

Poi aggiunge: "Stiamo ancora lavorando sull’aspetto fisico, abbiamo un mese per mettere la squadra a punto per l’inizio del campionato. In settimana ci concentreremo sulla sfida di sabato per la Coppa Italia. Queste due partite ci hanno dato la possibilità di vedere in campo molti giocatori e verificarne la preparazione, ciò ci consente di avere una rosa molto più ampia da cui scegliere la formazione che affronterà Viadana".

Sabato prossimo ci sarà la Coppa Italia contro i vicecampioni d’Italia: "Questa competizione arriva in un momento in cui stiamo ancora lavorando sulla messa a punto della squadra - aggiunge l’allenatore -. La affronteremo con la massima responsabilità, con tanta voglia di mostrare il meglio in una competizione ufficiale. Dobbiamo ancora lavorare tanto per arrivare a fare il gioco che vogliamo. Mi aspetto una partita molto impegnativa dal lato fisico, che metterà alla prova la squadra. Siamo molto contenti di avere questa possibilità, di giocare con i vicecampioni d’Italia e testare il nostro livello. Daremo il nostro massimo, cercando di rappresentare Pesaro nel miglior modo possibile".

