Fischietto. La gara con gli emiliani affidata a Pizzi di Bergamo

Sarà Alessandro Pizzi di Bergamo a dirigere il match tra Perugia e Carpi, in programma domani sera alle 20,30 allo stadio Curi, e valevole per la terza giornata di ritorno del campionato di C girone B. A coadiuvarlo ci saranno gli assistenti Carlo De Luca di Merano e Federico Mezzalira di Varese. Quarto ufficiale Mario Picardi di Viareggio.

Non ci sono precedenti tra Pizzi e il Perugia, il fischietto bergamasco ha invece diretto una partita del Carpi, in Serie D, il 28 marzo 2024, quando i biancorossi vinsero 2-1 sul campo dell’Aglianese.