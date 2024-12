Fischietto. La gara sarà diretta da Tropiano di Bari

Un arbitro pugliese per la gara di domani sul campo del Pontedera. Sarà Riccardo Tropiano di Bari a dirigere il match tra la squadra di casa, allenata dall’ex Leonardo Menichini (in biancorosso era il vice di Carletto Mazzone) e il Perugia. Il match è in programma domani alle ore 15 allo stadio Ettore Mannucci, valevole per la diciannovesima giornata del campionato di serie C girone B, l’ultima del girone di andata. Ad assisterlo ci saranno Francesco Raccanello di Viterbo e Alessia Cerrato di San Donà di Piave. Quarto ufficiale Manuel Marchetti de L’Aquila. C’è un precedente tra la giacchetta nera di Bari e i biancorossi: Tropiano ha già arbitrato il Grifo nella prima gara stagionale, quella di Coppa Italia, vinta 4-1 sul campo del Latina (tripletta di Palsson e rete di Montevago). Nessun precedente, invece, tra l’arbitro e il Pontedera.