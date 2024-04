Focus. La squadra pugliese non può sbagliare

Una partita, quella di questa sera tra Pistoia e Brindisi, che se per i biancorossi è importante perché vincere vuol dire continuare a provare ad entrare dentro i play off, per Brindisi, invece, rappresenta l’ultima chiamata per la salvezza. In caso di vittoria la squadra di coach Dragan Sakota manterrebbe vive le speranze di provare il tutto per tutto per salvare la categoria, altrimenti una sconfitta scriverebbe la parola fine alla stagione. Brindisi paga un inizio di stagione negativo che ha costretto la società a rivedere i piani ed a rivoluzionare la squadra che adesso ha tutta un’altra faccia e un altro piglio. Brindisi dopo la sosta nelle ultime sette partite ha un tabellino fatto di 4 vittorie e 3 sconfitte ma soprattutto il gruppo sta dimostrando di crederci fino in fondo e di non mollare di un centimetro. Brindisi si presenta a Pistoia con lo spirito di chi sa di giocarsi tutto pronta a dare battaglia su ogni pallone e per i biancorossi si prospetta una domenica tutt’altro che tranquilla. L’Estra dovrà fare grande attenzione evitando di ripetere gli stessi errori fatti contro Pesaro.