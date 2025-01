Football americano. Palla ovale e solidarietà

In campo per divertimento e solidarietà. Ha avuto successo la partita di beneficenza organizzata al campo sportivo “Isoppo” della Bradia dai Red Jackets Sarzana, contro la compagine “Over 40” allestita da quella Cbl (Charity Bowl League), associazione sportiva dilettantistica interamente dedita all’organizzazione e disputa di partite di football americano a scopo benefico. Il ricavato del “Christmas Bowl” sarà infatti devoluto alla organizzazione di volontariato spezzina “Betania Amici del Sermig”. Il prossimo evento è previsto a febbraio, al Guelfi Stadium di Firenze contro una rappresentativa messicana, così come di recente c’è stato un confronto con un complesso irlandese. Soddisfatto dell’occasione il delegato della Cbl e allenatore della sua squadra Angelo Arena, come del resto gli stessi “Reds” che hanno lavorato a lungo alla perfetta riuscita dell’iniziativa. Il team sarzanese si prepara ora alla partecipazione alla ’Nine football League’, il massimo campionato nazionale di american football giocato in 9 contro 9.