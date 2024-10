Forenzi, debutto vincente. Trionfo immediato in GT

Debutto coi fiocchi per Giuseppe Forenzi, il baby fenomeno valtellinese del mondo dei motori che sta bruciando le tappe. Sul prestigioso circuito di Monza, iconico per tutti gli appassionati delle quattro ruote, il diciottenne driver di Berbenno, esordiente assoluto nella categoria GT, si è preso il lusso di debuttare e vincere la gara del campionato italiano Gran Turismo Sprint Cup, assieme all’altro pilota Edoardo Barbolini (nella foto sul primo gradino del podio con Forenzi), correndo coi colori della Invictus Corse di Maranello. In un weekend in crescendo, Forenzi, così come il suo partner Barbolini, ha conquistato il secondo posto sulla griglia di partenza sia di gara 1 sia di gara 2. In gara 1 si sono compiuti solo 7 giri, di cui tre sotto regime di Safety Car, in 17 minuti. Una manche fin troppo breve, senza possibilità di cambio pilota, interrotta da una bandiera rossa che ha fatto posticipare l’esordio in categoria di Giuseppe Forenzi che però si è letteralmente scatenato in gara 2, nella quale è riuscito a conquistare la seconda posizione di categoria passando il testimonial a Barbolini che ha completato l’opera.

Una prima gara da ricordare.

"Che bel debutto. Sono felicissimo del podio, della vittoria di categoria, del quinto posto assoluto. Siamo stati veramente bravi tutto il weekend, abbiamo lavorato bene".

Quali sono le tue sensazioni in gara, con la vettura GT?

"In qualifica sono riuscito a piazzare la macchina in una buona ottava posizione, erano le mie prime qualifiche, è stato tutto nuovo per me. La partenza in gara 2 non è stata facile, è stato il debutto assoluto. Mi sono dovuto ambientare ma dopo i primi giri ho rotto il ghiaccio, ho visto che il passo era molto buono ed ero veloce. Ho cercato di superare e guadagnare più posizioni possibili. Quando ho lasciato la macchina a Barbolini, lui è stato bravissimo a mantenere la posizione e non rimanere invischiato nell’incidente di curva 1 con la pista molto sporca alla ripartenza, e lì abbiamo portato a casa la vittoria".

Come ti trovi alla Invictus, una scuderia al debutto nel GT ma ben strutturata?

"Con la squadra devo dire che mi trovo benissimo, c’è stato fin dagli inizi un gran bel feeling con tutti e anche coi meccanici. Sono contento di aver ritrovato Manuele, che conosco dai miei primi passi nel mondo delle vetture da gara, e di aver condiviso la vettura con Edoardo che è stato il primo a farmi da coach nelle mie esperienze Gt. Ringrazio sicuramente la mia famiglia, il team che mi ha messo a disposizione una macchina al top, e tutti i miei sponsor che hanno reso possibile questa esperienza, questo debutto. Senza di loro non sarebbe stato possibile… e grazie a tutte le persone che sono venute a sostenerci in pista". Quali sono i tuoi prossimi impegni?

"Nel fine settimana (oggi e domani ndr) sarò impegnato al Mugello per gara 4 del trofeo Mitjet Italia (dove è uno dei protagonisti ndr). E poi nel futuro ancora GT".