FSKA WORLD CUP. Cerone trionfa a Goa. Campione nella Kata e terzo nel Kumite: "Un anno stupendo»

KARATE

Mauro Cerone dello Zanshin Karate Club di Rosate, guidato dai maestri Betta e Burresi, ha riconquistato per la quarta volta il titolo di campione del mondo nella specialità Kata a Goa, in India, dove si sono svolti i XXIV campionati del mondo di Karate. Agli “Fska World Cup Karate Championship“ hanno preso parte oltre 1.200 atleti provenienti da tutto il mondo. Cerone, nonostante i molti infortuni, non ultimo la frattura del mignolo del piede, oltre ad aver conquistato il titolo di Campione del Mondo ha ottenuto un ottimo terzo posto nella specialità Kumite. A giugno scorso, a Cervia, si era riconfermato anche campione Italiano. Archiviata questa meravigliosa stagione il campione di Rosate è già concentrato sulla nuova sfida che porterà il prossimo anno lo Zanshin Karate Club in Portogallo per una nuova avventura mondiale. Prima, però, sarà impegnato ai campionati italiani a La Spezia, questa volta in qualità di arbitro. "È stato un anno meraviglioso, nonostante qualche infortunio sia per me che per lo Zanshin Karate Club di Rosate. Speriamo che il prossimo inizi con nuovi successi mondiali".

Massimiliano Saggese