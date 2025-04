Futsal serie A femminile, Okasa controlla la partita dall’inizio alla fine. Peccato per l’espulsione della Ferrara. Bisognerà conquistare la finale senza di lei. Falconara stende la Lazio e vola in semifinale di Coppa Italia

okasa falconara

5

lazio

2

OKASA : Sestari, Bordacchini, Martín Cortés, Pereira, Elpidio, Ferrara, Gaspari, Pesaresi, Praticò, Gregori, Pirro, Balardin. All. Domenichetti

LAZIO: Pepe, Umbro, Barca, Pascual, Pantano, Ruffini, Siclari, Conticelli, Gurrieri, Jokisalo, Colucci, Vanessa. All. Chilelli

Reti: 10’14’’ Martín Cortés (OF), 15’44’’ Sestari (OF), 20’11’’ Balardin (OF), 33’02’’ Pereira (OF), 37’33’’ e 38’54’’ Pascual (L), 39’21’’ Praticò (OF).

Ammonite: Vanessa (L), Ferrara (OF), Martín Cortés (OF).

Espulsa Ferrara al 38’

L’Okasa Falconara vola in semifinale di Coppa Italia ma dovrà fare a meno di capitan Ferrara, espulsa nei minuti finali della gara contro la Lazio per doppia ammonizione. Peccato perché le falchette erano riuscite a regolare le avversarie grazie a una partita attenta e con un risultato mai in discussione. Partita sbloccata dalle Citizens nel primo tempo dopo un avvio di gara contratto: a segno Martin Cortes che anticipa sull’uscita Pepe dopo l’assist intelligente di Balardin. Il raddoppio lo serve direttamente Sestari che, palla al piede pronta al rinvio, vede Pepe fuori dai pali e la beffa da 38 metri. La ripresa si apre nel migliore dei modi per le marchigiane che fanno tris con il tiro di Elpidio che trova la deviazione vincente in area di Balardin. La Lazio prova a recuperare con il quinto di movimento ma le Citizens controllano e quando possono pungono con Isa Pereira, 4-0 dalla distanza e la porta vuota. La Pascual firma una doppietta che riaccende le speranze laziali. In mezzo il rosso a Ferrara e l’inferiorità numerica delle ragazze di Domenichetti che tuttavia non sbandano e spengono ogni ansia finale con l’acuto Praticò, abile ad approfittare di un passaggio errato della difesa avversaria e a meno di 40 secondi. Domani la semifinale. Di fronte la vincente tra Kick Off e Cmb in campo stasera alle 21.