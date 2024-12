Futuro. Giunti verso il rinnovo. Il contratto scade nel 2026

Giovanni Giunti, classe 2005, ma con già quasi trenta presenze in serie C, nei prossimi giorni discuterà il rinnovo del contratto (che scade nel 2026) con la società Faroni. Nella stagione sinora più ricca di ombre che di luci del Perugia che naviga nei bassifondi della serie C in attesa che il mercato cambi le carte in tavola, il centrocampista è tra poche note liete del campionaro. Cresciuto nel settore giovanile biancorosso e lanciato da Formisano, Giunti è diventato un punto fermo del centrocampo di Lamberto Zauli che lo propone ormai da settimane come titolare insieme a Torrasi e prima a Bartolomei. Il Perugia già settimane ha inoltrato all’entourage del giovane marchigiano una proposta di rinnovo del contratto in chiave futura, con adeguamento.

Un’offerta che sarebbe stata accolta con entusiasmo sia dal calciatore che dal suo entourage.