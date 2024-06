Gabbrielleschi vola all’Olimpiade di Parigi. Decisivo l’argento nella 10 km agli Assoluti

Dodici anni dopo, un’altra nuotatrice pistoiese, un’altra campionessa della Nuotatori Pistoiesi di patron Giancarlo Lotti e del tecnico Massimiliano Lombardi parteciperà alle Olimpiadi. Da Alice Nesti, "Londra 2012", a Giulia Gabbrielleschi, "Parigi 2024": due punti in contatto, i sopracitati Lotti e Lombardi; due gare differenti, rispettivamente la staffetta 4x200 metri stile libero (che arrivò in finale) con sua maestà Federica Pellegrini e la dieci chilometri di fondo, sfida contro gli altri e pure se stessi. Nel mezzo, il rammarico per il pur grande Niccolò Bonacchi, che aveva realizzato il tempo richiesto dal CIO ma non fu portato dall’Italnuoto a Rio de Janeiro 2016. Gabbrielleschi, che il prossimo 24 luglio compirà 28 anni ed è tesserata pure per le Fiamme Oro Napoli, ha staccato in extremis il pass olimpico conquistando la medaglia d’argento nella dieci chilometri agli Italiani Assoluti in acque libere di Piombino, giungendo al traguardo con il tempo di 1h57’26, a un secondo dalla neo campionessa tricolore Giulia Berton, della Marina Militare, ma con 5’’1 di vantaggio sulle medaglia di bronzo Barbara Pozzobon delle Fiamme Oro.

Seconda nel campionato italiano, in una gara che ha dovuto fare in modo "tattico" per battere la sua diretta avversaria, guardandosi nello stesso tempo da Ana Maria Cuhna, brasiliana, campionessa olimpica in carica, compagna di squadra dell’avversaria. Nonostante la forte pressione psicologica subita nel tempo e acuitasi da dopo gli Europei, ha dimostrato la sua superiorità e si è guadagnata meritatamente Parigi, anche grtazie al posto liberatosi improvvisamente nella squadra azzurra. "Siamo felici: è la seconda atleta pistoiese a prendere parte ai Giochi Olimpici – esultano assieme Lombardi e Lotti – ed è una partecipazione strameritata. E peccato, un vero peccato per quel accadde a Bonacchi". Probabile che ai Giochi sia convocato anche lo stesso Lombardi, nello staff tecnico dell’Italfondo, ma per l’ufficialità occorrerà ancora del tempo. Intanto evviva Giulia, evviva la Nuotatori Pistoiesi, evviva Pistoia che porta nuotatori alle Olimpiadi pur senza disporre di un impianto dalle misure ad hoc. Chissà cosa potrebbe accadere con una piscina ’normale’...

Gianluca Barni