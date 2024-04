Gagno: "Nestorovski gli ultimi tre li ha tirati dall’altra parte». Il portierone eroe di giornata: "La parata? Ho studiato male»

L’eroe del giorno è arrivato, almeno a livello temporale, da lontano, da una panchina in cui soffriva da tre mesi, dall’indomani del ko di Palermo.

Riccardo Gagno ha bagnato i suoi nuovi galloni da titolare con una prestazione impeccabile, nella quale ha dovuto respingere solo un pallone, ma che pallone, il penalty calciato da Nestorovski. "In questi mesi mi è mancato il poter dare una mano in prima persona ai miei compagni, ma ho sempre continuato ad allenarmi con l’impegno e la voglia di sempre per farmi trovare pronto. Oggi è stata una partita tosta, ce l’aspettavamo, l’abbiamo preparata per lottare. Ora guardiamo avanti e da domani pensiamo alla prossima partita per affrontarla a muso duro". Ovvio che gli si chiede del rigore parato alla fine del primo tempo: "La parata? Un po’ di fortuna, intuito, istinto, comunque non mi poteva capitare in un momento migliore. Come succede prima di affrontare qualsiasi avversario, noi portieri studiamo i possibili rigoristi che potremmo avere di fronte. Stavolta però evidentemente non mi ero... applicato bene, perchè Nestorovski a fine partita mi ha confidato che lo ha tirato alla mia sinistra perchè gli ultimi tre li aveva tirati dell’altra parte. Chissà, è successo come a scuola, come quando studi male ma riesci a portare a casa ugualmente un buon voto....".

a.b.